Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Sport gibt es nirgends mehr Emotionen zu sehen als bei Olympischen Spielen. Das ist wohltuend.

Die Bedeutung von Olympischen Spielen für die teilnehmenden Athleten ist in der Regel an den Augen abzulesen. Mittwochmorgen zur Frühstückszeit in Deutschland stand Lena Dürr vor der Kamera des