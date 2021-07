Tokio (dpa) - Die deutsche Fußball-Olympia-Auswahl ist am Mittwochnachmittag im Trainingslager-Teamhotel angekommen. Im «Wakayama Marina City» will sich die Mannschaft auf das Turnier in Japan vorbereiten. Das Team war bereits am Morgen in Tokio gelandet und von dort nach Osaka weitergeflogen.

„Ich muss mich ausruhen, war wirklich anstrengend - auch wenn ich auf dem Flug geschlafen habe gute acht stunden. Aber dieses ganze Reisen macht schon müde“, sagte Bundesliga-Profi Max Kruse von Union Berlin bei Instagram nach der 22-stündigen Reise.

Am 17. Juli steht ein Testspiel gegen Honduras an. Danach startet die deutsche Mannschaft gegen Brasilien am 22. Juli (13.30 Uhr MESZ/ARD und Eurosport) in Yokohama ins Olympia-Turnier. Weitere Gegner sind Saudi-Arabien und die Elfenbeinküste.

