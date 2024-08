Team Deutschland hat mehr Gold gesammelt als in Tokio, aber weniger Medaillen gewonnen. „Der Negativtrend setzt sich leider fort“, sagt Teamchef Olaf Tabor. Er sieht aber auch viele Erfolge. Dennoch rumort es unter den Athleten. Eine Einordnung.

Knapp 18 Millionen Menschen leben in den Niederlanden. Deutschland hat mehr als viermal so viele Einwohner. Wie kann es da angesichts des schieren Potenzials an Olympioniken sein, dass die beiden Nachbarländer