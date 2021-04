Weltmeisterin Simone Blum (32) und ihr Springpferd Alice können nicht bei den Olympischen Spielen in Tokio starten. Die Stute ist am Montag wegen eines hartnäckigen Blutergusses operiert worden. Das Pferd brauche nun drei bis vier Wochen Ruhe: „Wir werden Alice so viel Zeit geben wie sie braucht.“ Allerdings wird die Reiterin aus Bayern trotzdem kommende Woche beim Mannheimer Maimarkt-Turnier dabei sein. „Sie kommt mit Cool Hill“, informierte Turnierchef Peter Hofmann die RHEINPFALZ. Der elfjährige Wallach ist das zweiterfolgreichste Pferd im Stall Blum.

Schneider bricht sich Schlüsselbein

Schlechte Nachrichten auch aus dem Dressurlager. Beim plötzlichen Tod ihrer Stute Rock’n Rose am Sonntag in Pforzheim, als das Pferd mitsamt seiner Reiterin wohl wegen eines Aortarisses stürzte, hat sich Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (52) das Schlüsselbein gebrochen. Sie wird deshalb Mannheim verpassen.