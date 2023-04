Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Oleg Zernikel wurde bei den deutschen Meisterschaften in Berlin Zweiter im Stabhochsprung. Die Höhe von 5,70 Metern soll für den Landauer nicht das Ende bleiben. Auf die WM in Eugene freut er sich riesig.

An den 5,80 Metern hat er sich probiert und auch an 5,85. „Eigentlich war die Höhe drin, aber heute hat es halt nicht so gut gepasst wie im vergangenen Jahr“, sagte der Landauer Stabhochspringer