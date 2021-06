Was sich bereits angedeutet hatte, ist nun offiziell: Sven Höh wird neuer Torwarttrainer beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Das haben die Hanseaten am Montag mitgeteilt. Der 37-Jährige hatte vor wenigen Tagen seinen Vertrag beim 1. FC Kaiserslautern aufgelöst. In Hamburg soll er „neben seiner Tätigkeit bei den Profis eine direkte Verbindung zum Nachwuchs haben, auch dort die Talente weiterentwickeln und den Übergang in den Herrenbereich fördern“, vermeldet der HSV.

Höh arbeitete seit dem Jahr 2009 für den 1. FC Kaiserslautern und war als Torwartkoordinator und Torwarttrainer der U21-, U19- und U17-Teams im Nachwuchsleistungszentrum tätig, bevor er nach der Freistellung des langjährigen Torwarttrainers Gerry Ehrmann am 23. Februar 2020 dessen Posten übernahm. Seit Mai 2019 ist er Inhaber der UEFA Torwarttrainer A-Lizenz, der höchsten Ausbildungsstufe für Torwarttrainer.