Nach einem Jahr steigt der FV Dudenhofen auf direktem Wege wieder aus der Oberliga ab.

Eigentlich mit der besten Ausgangssituation der gefährdeten Mannschaften in den letzten Spieltag gestartet, scheiterte die Mannschaft von Trainer René Radler auf dramatische Art und Weise. Während die Konkurrenz ihre Hausaufgaben mit Siegen machte, unterlag Dudenhofen am Samstag mit 2:3 (1:0) bei Mitaufsteiger TSV Gau-Odernheim, für den es um nichts mehr ging. Lange Zeit befand sich Dudenhofen zumindest auf dem Platz, der bei erfolgreicher Aufstiegsrunde des FK Pirmasens hoffen lässt, oder gar außerhalb jeglicher Gefahrenzone.

Denn Kapitän Marvin Sprengling ging voran und brachte den FVD mit 1:0 in Führung (41.). Doch nach dem Seitenwechsel dauert es nicht lange bis zum 1:1 durch Felix Schrod (56.). Christopher Hahn (75.) stürzte Dudenhofen erstmals ins Tal der Tränen. Stand-by-Spieler Timo Enzenhofer (85.) sorgte noch mal für Hoffnung: 2:2 (85.). Doch in der Nachspielzeit machte erneut Hahn alles zunichte.

Coach Reichling assistiert in der neuen Saison dann Ralf Schmitt als Co-Trainer, der seine Zusage bereits vor Monaten ligaunabhängig gab. Torwart Philipp Schilling verlässt den Verein zwar nicht, steht für die erste Mannschaft aber nicht mehr zur Verfügung.