Arminia darf weiter zittern: Dank eines 2:0 (2:0) beim SC Idar-Oberstein und Schützenhilfe hoffen die Rheingönheimer auf eine weitere Saison in der Oberliga.

Dazu aber braucht’s nun weiterer Mithilfe: Den fast sicher geglaubten Abrutsch kann nur Vizemeister FK Pirmasens bremsen: Triumphiert „die Klub“ in der Aufstiegsrunde, nimmt Ludwigshafen den freiwerdenden Startplatz ein.

Minuten nach Schlusspfiff lagen, saßen, kauerten die Arminen mit langen Gesichtern auf Bank und Rasen im Stadion Haag hoch über der Nahe. Trainer Ralf Gimmy trat derweil Pfädchen ins Grün – bis Minuten später plötzlich mächtig Bewegung in die Szenerie kam. Ein Zuschauer, hörbar in der Vorderpfalz daheim, schrie „Tor für wen?“ ins Handy, um kurz darauf zu jubeln. Einige schnappten sich Bier, andere wagten ein Tänzchen - für Luftsprünge waren alle zu platt.

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Dass die Hoffnung weiter glimmt, dafür hatten Bastian Hommrich (22.) und Noah Hannawald (41.) Grundsteine gelegt. Die letzte Partie der weitgehend verkorksten Saison hätte zum Schützenfest werden müssen – unglaublich, was klar überlegene Arminen an Chancen verschlampten. „Die Tabelle lügt halt nicht“, stöhnte Gimmy über das Niveau der Partie.