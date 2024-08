„Den Punkt nehmen wir gern mit“, hält Alexander Bugera fest. Dabei hätten es, blickt man auf den Chancenzettel, auch drei sein können für die U23-Fußballer des 1. FC Kaiserslautern. 1:1 (0:0) ging ein sehenswertes Oberliga-Gastspiel beim TSV Schott Mainz aus, in dem beide Mannschaften ungeachtet der hochsommerlichen Temperaturen fußballerisch einiges in die Waagschale warfen. Ismael Wiegand bereitete das Führungstor der Platzherren vor, als er einen weiten Diagonalball an der Strafraumgrenze vor FCK-Keeper David Schwingel erlief und aus spitzem Winkel flach vor das Tor spielte. Takero Itoi war zur Stelle (61.). Die Roten Teufel schlugen zurück. Ein Freistoß rutschte durch, Mohammed Zor traf am zweiten Pfosten per Direktabnahme (76.).

Speziell zu Beginn beider Halbzeiten hatte der FCK das deutliche Übergewicht. Shawn Blum (4.), Marius Bauer (8.) und Drini Miftari (34.) ließen gute Chancen aus, Schwingel parierte zwei Konter im Eins-gegen-Eins mit Itoi (12., 30.). Auf drei weitere klare FCK-Gelegenheiten hin überraschte der TSV mit seiner Führung – und ließ danach die Vorentscheidung aus. Hinten raus wollten beide den Dreier, mitunter geplagt von Krämpfen.