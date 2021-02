Es bleibt dabei: Der SSV Jahn Regensburg zählt nicht zu den Lieblingsgegnern des Karlsruher SC. Im Zweitliga-Duell am Sonntag kamen die Wildparkprofis nicht zu einem Sieg, mussten sich mit einem 0:0 begnügen – trotz Überzahl.

Die Oberfranken waren der erwartet schwere Gegner, boten ihren Gastgebern aber auch fußballerisch Paroli. Selbst in Überzahl, nachdem Regensburgs Kapitän Benedikt Gimber die Ampelkarte (77.) sah, konnten die KSCler die Jahnelf nicht knacken. „Wenn man die Torchancen sieht, wäre heute schon mehr möglich gewesen“, meinte KSC-Kapitän Jerôme Gondorf.

Christian Eichner ließ Alexander Groiß anstelle des Gelb-gesperrten Marvin Wanitzek auflaufen und Neuzugang Kevin Wimmer den verletzten Philip Heise (Muskelfaserriss) links hinten vertreten. Gästecoach Mersad Selimbegovic reagierte auf den kräftezehrenden Pokalerfolg seiner Schützlinge gegen den 1. FC Köln vier Tage zuvor mit fünf neuen Spielern in der Startformation.

Goller über das Tor

Die Hausherren hätten in der 26. Minute in Führung gehen können, aber Benjamin Goller setzte einen Abklatscher von Regensburgs Torhüter Alexander Meyer – Philipp Hofmann hatte zuvor geschossen – aus sechs Metern über den Kasten. Die Gäste waren dann in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit das bessere Team und hatten nach etwas mehr als einer halben Stunde durch Jan Elvedi eine ähnlich gute Chance (31.). Auf der anderen Seite sorgte Hofmann noch vor der Pause für ein Chancenplus der Karlsruher, fand aber in Jahn-Torwart Meyer seinen Meister (41.).

KSC lässt Großchance liegen

Nach etwa einer Stunde sah es danach aus, als könnte der KSC die drei Punkte auf seine Seite ziehen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß kamen die Gastgeber in Überzahl vor das SSV-Tor, schoben sich aber beim Abschluss gegenseitig die Verantwortung zu und die große Chance verpuffte ergebnislos (60.). Kurz darauf kam Goller nach einer flachen Hereingabe von Marc Lorenz einen halben Schritt zu spät (62.). Und in der 72. Minute lenkte Meyer einen Hofmann-Schuss aus der Drehung gerade noch um den Pfosten.

„Wir versuchen so lange es geht oben dran zu bleiben und dann schauen wir mal, wo wir am Ende stehen“, sagte Philipp Hofmann.

So spielten sie

Karlsruher SC: Gersbeck - Thiede, Bormuth, Wimmer, Kobald - Gondorf - Goller (80. Batmaz) (85. Kother), Choi, Groiß (68. Guèye), Lorenz - Hofmann.

SSV Jahn Regensburg: Meyer - Saller, Elvedi, Gimber, Kennedy (65. Beste) - Vrenezi (78. Palionis), Moritz, Besuschkow, Opoku (46. George) - Becker (65. Albers), Otto (85. Stolze)

Gelbe Karten: Gondorf (9), Thiede (3) - Kennedy, Becker, George - Gelb-Rote Karte: Gimber (77.) - Beste Spieler: Thiede, Gondorf - Gimber, Besuschkow - Schiedsrichter: Kampka (Mainz).