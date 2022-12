Weitere große Ehre für Dirk Nowitzki: Die Dallas Mavericks haben vor dem heimischen American Airlines Center eine Statue ihres langjährigen Leistungsträgers enthüllt und diesen damit fast zu Tränen gerührt.

„Sie sieht unglaublich aus“, sagte Nowitzki bei der Zeremonie am ersten Weihnachtstag: „Das ist seht speziell und super emotional für mich. Dieses Ding wird hier jetzt für immer stehen.“

Gesamte NBA-Karriere in Dallas

Der heute 44-jährige Nowitzki hatte seine gesamte NBA-Karriere bei den Dallas Mavericks verbracht. 21 Jahre lang bis zu seinem Rücktritt 2019 spielte er für die Franchise aus Texas, 2011 wurde er mit den Mavericks Meister. Sein Trikot hängt unter dem Dach der Arena, die legendäre Rückennummer 41 wird in Dallas nicht mehr vergeben. Zuletzt wurde der gebürtige Würzburger für die Aufnahme in die Hall of Fame nominiert, die Ehrung erfolgt im August 2023 in Springfield/Massachusetts.

Die Statue an dem zur Arena führenden Nowitzki Way zeigt den Deutschen bei seinem typischen „One Leg Fadeaway“. Dabei sprang Nowitzki zurück, hielt mit einem Bein das Gleichgewicht und warf aus dieser Bewegung heraus.