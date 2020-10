Im Achtelfinale der French Open am Montag sorgte der serbische Tennis-Star Novak Djokovic wieder für einen Schreckensmoment. Wie mehrere Videos bei YouTube zeigen, erwischte der 33-jährige Serbe bei einem Schlag seines russischen Gegners Karen Chatschanow nur den Rahmen seines Schlägers, sodass der Ball ungünstig abprallte und den Linienrichter am Kopf traf.

Roland Garros 2020: Novak Djokovic hit a line judge in the face! https://t.co/0A9g8Wix1C pic.twitter.com/rdckJTKfrX — Tennis World USA (@TennisWorlden) October 6, 2020

Diese Szene weckt Erinnerungen an eine Szene bei den US Open, bei der Djokovic den Ball aus Frust weggeschlagen hatte und aus Versehen eine Linienrichterin am Hals traf. Anschließend wurde der Serbe disqualifiziert.

Die Szene bei den French Open blieb ohne Konsequenzen. Der 33-jährige Djokovic entschuldigte sich bei dem Linienrichter und die Partie konnte weitergeführt werden.