Auf der Schanze zu stark und in der Loipe überlegen: Gegen das Team aus Norwegen kommt in der Nordischen Kombination gerade niemand an. Ein Deutscher schafft es immerhin auf das Podium.

Oberstdorf (dpa) - Das deutsche Team der Nordischen Kombination hat sich beim Heimspiel in Oberstdorf der starken Konkurrenz aus Norwegen geschlagen geben müssen. Die norwegischen Frauen holten im Allgäu zwei Dreifacherfolge, bei den Männern setzte sich in beiden Rennen der Gesamtführende Jarl Magnus Riiber durch.

Riiber gewann nach einem Sprung von der Normalschanze und dem folgenden Lauf über 7,5 Kilometer vor dem Österreicher Stefan Rettenegger und dem Deutschen Manuel Faißt. Riiber baute damit auch seine Führung im Kampf um das Gelbe Trikot aus.

Hinter Schmid schafften es aus dem Team von Trainer Eric Frenzel auch Johannes Rydzek (5.) und Terence Weber (7.) unter die besten Zehn. Österreichs Weltklasse-Athlet Johannes Lamparter verzichtete am Sonntag auf einen Start in der Loipe, nachdem er sich nach dem Rennen am Samstag nicht gut gefühlt hatte.

Bei den Frauen siegte Ida Marie Hagen vor Gyda Westvold Hansen und Mari Leinan Lund. Westvold Hansen, die sonst die Disziplin dominiert, musste sich damit im Allgäu gleich zweimal geschlagen geben. Die beste deutsche Athletin war erneut Nathalie Armbruster. Die 18-Jährige ist besonders laufstark und verbesserte sich in der Loipe diesmal von Rang 15 bis auf den fünften Platz. Maria Gerboth schaffte es als Zehnte ebenfalls in die erweiterte Weltspitze.