Die Speedwaybahn in Herxheim bleibt für Norick Blödorn ein exzellentes Pflaster: Er legte souverän den Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Und: Erik Riss ist zurück.

Fünfmal ging Norick Blödorn beim Auftaktrennen zur deutschen Speedwaymeisterschaft auf der Speedwaybahn im Herxheimer Waldstadion an den Start und fünfmal sah er auch in souveräner Manier als erster Fahrer die Zielflagge. 15 Punkte standen somit zu Buche und als Tagessieger der Veranstaltung in Herxheim erhält der Norddeutsche auch noch den Bonuspunkt für die Meisterschaftswertung im ersten von fünf Rennen zur deutschen Meisterschaft.

Maximale Ausbeute

„Ich bin bisher einige Testrennen in Polen gegen sehr starke Fahrer gefahren und dann geht man nicht mit dem Anspruch nur in die Top-Fünf zu fahren in so ein Rennen“, kommentierte der Sieger seinen Renntag, den er mit maximaler Punkteausbeute abschloss. „Ich habe mich gefreut über das Resultat, aber ich hatte ein paar Probleme mit meinen Starts. Aber was soll ich sagen? Mit dem Maximum in der Tasche fahre ich definitiv nicht traurig nach Hause.“

Nachdem der Titelverteidiger gleich in seinem Auftaktlauf den Herausforderer Kevin Wölbert hinter sich lassen konnte, besiegte er im zweiten Durchgang auch noch Erik Riss klar und hatte seine härtesten Konkurrenten bereits früh im Rennen bezwungen. Somit konnte Blödorn befreit auffahren und auch seine verbleibenden Läufe souverän gewinnen.

Erik Riss bezwungen

Um den zweiten Gesamtrang musste dann ein extra Lauf entscheiden, da mit dem Heidhofer Kevin Wölbert und Erik Riss, der als Fahrer für die MSV Herxheim startet, zwei Fahrer mit je 13 Zählern punktgleich waren. Wölbert, der im ersten Lauf zwei Punkte abgab, als sich der junge Janek Konzack zwischen Wölbert und Blödorn setzte, blieb dann mit besserem technischen Set-Up in den weiteren Vorläufen ungeschlagen und bezwang dann auch den über vier Runden attackierenden Erik Riss im Stechen um den zweiten Rang.

Für Riss, der nach einer Erkrankung im vergangenen Jahr die Saison frühzeitig beenden musste, war das ein gelungenes Comeback auf seiner Heimbahn. „Normalerweise wäre ich mit dem dritten Platz nicht zufrieden, aber ich bin jetzt seit ein paar Tagen erkältet und da es mein erstes Rennen seit acht Monaten war, muss ich da mit dem Abschneiden schon zufrieden sein“, betonte Riss, der aber schon bei der Siegerehrung Verbesserungspotenzial sah, „Die Starts definitiv, ich war das erste Mal seit acht Monaten wieder am Startband und in den ersten Läufen war ich da noch etwas neben der Kappe und es hat auch eine Weile gedauert bis ich die Abstimmung richtig hatte.“

Zwei Pechvögel

Zu den großen Pechvögeln zählten in Herxheim vor allem Lars Skupien und Mario Häusl, die nach Stürzen wichtige Punkte verloren: Skupien, der als Sohn polnischer Eltern den in Polen sehr populären Speedwaysport quasi in die Wiege gelegt bekam, gewann seinen Auftaktlauf, landete dann aber in seinem zweiten Lauf unsanft außerhalb der Strecke und konnte nicht in den Zweikampf zwischen Erik Riss und Norick Blödorn eingreifen. Mario Häusl hatte nach den ersten drei Durchgängen mit sieben von neun Punkten ebenfalls noch alle Chancen auf das Podest, doch im 15. Lauf stürzte der Bayer in der Startkurve und krachte auf die Schulter, sodass er vom Sanitätspersonal abtransportiert wurde. Zwar kam Häusl noch einmal auf die Bahn und fuhr einen weiteren Zähler ein, er schloss aber eine Verletzung nicht aus.