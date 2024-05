Zwei Deutsche haben in der US-Basketballliga NBA noch Chancen, den Titel zu gewinnen. Bei einem weiteren Duo ist am Sonntagabend der Meistertraum geplatzt.

Isaiah Hartenstein und Maximilian Kleber haben jeweils noch die Chance, nach Dirk Nowitzki als zweiter Deutscher die Meisterschaft in der besten Basketballliga der Welt zu gewinnen. Sowohl Hartensteins New York Knicks als auch Klebers Dallas Mavericks haben die erste Runde der NBA-Play-offs überstanden. Die Knicks haben sich in der Eastern Conference mit 4:2 gegen die Philadelphia 76ers durchgesetzt. Die „Mavs“ bezwangen im Westen die Los Angeles Clippers (4:2) mit Weltmeister Daniel Theis. Hartenstein trifft nun mit seinem Team auf die Indiana Pacers, die Mavericks müssen gegen die Oklahoma City Thunder ran. Die Sieger der beiden Serien kämpfen dann jeweils um den Einzug ins NBA-Finale. Kleber wird seinem Team vorerst nicht helfen können. Er fällt mit einer Schultereckgelenksprengung aus. Man werde die Verletzung in drei Wochen neu bewerten, teilen die „Mavs“ auf X (ehemals Twitter) mit.

In der Nacht auf Sonntag endete im Osten die Saison der Brüder Moritz und Franz Wagner von den Orlando Magic. Sie unterlagen den Cleveland Cavaliers mit 3:4. Nicht für die Play-offs qualifiziert war Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder von den Brooklyn Nets.