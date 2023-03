Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Formel 1 ist endlich offiziell gelüftet. Audi steigt 2026 Motorenhersteller in die Königsklasse ein. Vorstandschef Marcus Duesmann betont dabei, dass es ein Aggregat „made in Germany“ sein wird, gebaut in Neuburg an der Donau – ein kleiner Seitenhieb gegen einen Mitbewerber.

Audi entwickelt nach eigenen Angaben als Motorenhersteller in der Königsklasse zum Reglementwechsel 2026 ein nachhaltiges Aggregat. Dass es laut Vorstandschef Marcus Duesmann ein Motor