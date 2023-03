Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Faktisch spielt die TG Frankenthal in der Hallenhockey-Bundesliga. Doch angekommen sind sie dort noch nicht. Sowohl bei der 3:14 (1:5)-Auftaktniederlage am Samstag beim Mannheimer HC als auch beim 2:7 (0:2) am Sonntag in eigener Halle präsentierte sich die TG insbesondere in der Offensive nicht bundesligareif.

Die Niederlage beim Mannheimer HC relativiert sich vielleicht mit Blick darauf, dass das Spitzenteam aus Mannheim am Sonntag mit 19:5 beim Nürnberger HTC ebenfalls haushoch gewann. Doch was die Frankenthaler