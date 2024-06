Meisterliches Comeback von Elisabeth Seitz: Neun Monate nach dem Riss ihrer Achillessehne turnte sie sich zum deutschen Titel am Stufenbarren.

Mit Tränen in den Augen saß Elisabeth Seitz am Samstag in der Kiss-and-Cry-Ecke der Frankfurter Ballsporthalle. So viel Last, so viel Druck war in diesem Moment von der 30 Jahre alten Stuttgarterin abgefallen,