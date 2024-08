Noah Lyles gewinnt Gold im Sprint über 100 Meter. Er ist der schnellste Mann der Welt – vorerst. Am Ende ist es unfassbar knapp.

Der schnellste Mann der Welt ist US-Amerikaner. Sein Name: Noah Lyles, 27, lebt im Bundesstaat Florida. Bis zum späten Sonntagabend hieß der schnellste Mann der Welt noch Lamont Jacobs. Der Italiener gewann 2021 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und jetzt geht dieser Titel nach Westen, in die USA. In vier Jahren könnte der Titel dann an den nächsten Olympiasieger wandern – sofern Lyles seinen Erfolg nicht wiederholt.

Das Rennen war zweifelsohne der Höhepunkt des Abends. Eingeleitet wurde das Spektakel von einer Lichtershow. Die Menge tobte. Und vor dem Rennen wurden die Läufer beinahe in Dauerschleife auf den Bildschirmen gezeigt – inszeniert wie ein Western-Duell. Vor dem Start: Stille. Und dann explodierte die Arena.

„Bitte bewertet die Show“

Wer sich am Ende durchsetzte, war gar nicht so klar. Ein Zielfoto musste her. Der Stadionsprecher verkündete, dass Gold und Silber fünf Tausendstel einer Sekunde voneinander getrennt sind. Kishane Thompson aus Jamaika landete auf dem zweiten, der US-Amerikaner Fred Kerley auf dem dritten Platz. „Um die Goldmedaille zu teilen, ist unser Sport zu kompetitiv“, sagte Thompson nach dem Rennen. Es hätten also gerne noch mehr Nachkommastellen bemüht werden können. Lyles’ Vorgänger als schnellster Mann der Welt, Jacobs, wurde fünfter.

9,79 Sekunden brauchten Lyles und Thompson für die 100 Meter. Wie eine einzelne Linie stürmte das Feld auf die Ziellinie zu. Nur der Jamaikaner Oblique Seville auf dem achten Rang fiel etwas ab. Ein Spektakel. Und getreu dem Motto „Tu’ Gutes und rede darüber“ forderte der Stadionsprecher nach dem Rennen die Zuschauer auf, von der Lichtershow zu berichten. „Bitte bewertet die Show online“, kam aus den Lautsprechern.

Übrigens: Bis zum Weltrekord von Usain Bolt fehlte dann doch einiges. Bolt lief die 100 Meter 2009 in 9,58 Sekunden. Der Olympische Rekord – aufgestellt vom Jamaikaner – liegt bei 9,63 Sekunden. Vielleicht gibt es ja in vier Jahren neue Bestwerte, wenn der nächste schnellste Mann der Welt gesucht wird.