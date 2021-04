Aufgeben war für Nina Schroth nie eine Option. Ereignisse wie die verpasste Olympiateilnahme 2016 oder die komplizierte Ellenbogenverletzung vor zwei Jahren warfen die Athletin des AC Mutterstadt nicht aus der Bahn. Jetzt durfte sie gleich zweimal jubeln.

Bei den Europameisterschaften in Moskau holte die 29 Jahre alte Gewichtheberin aus Lachen-Speyerdorf die Silbermedaille im Reißen mit 100 Kilogramm – der verdiente Lohn für die harte Trainingsarbeit in den letzten Monaten. Und es kam sogar noch besser für die 29-jährige Bankkauffrau bei der Sparkasse Rhein-Haardt. Nachträglich wurde Nina Schroth aufgrund der Doping-Disqualifikation einer griechischen Heberin bei der EM 2019 die Goldmedaille im Zweikampf zugesprochen. Eine späte, aber verdiente Belohnung. „Ich habe das durch Zufall erfahren, als ich jetzt bei der EM vor meinem Versuch als Europameisterin angekündigt wurde. Da war ich erst einmal etwas verwirrt. Das ist natürlich schön und wertet meine Leistungen aus den letzten Jahren zusätzlich auf“, freut sich Nina Schroth über das nachträgliche Geschenk.

Rainer Dörrzapf kennt sie am besten

Keiner kennt die als Juniorin von der TSG Haßloch nach Mutterstadt gekommene Athletin besser als der frühere Bundestrainer Rainer Dörrzapf. Umso mehr freut sich ihr Heimtrainer über die positive Entwicklung nach der Ellenbogenverletzung und langer Coronapause. „Nina war schon immer fleißig und hat alles für ihren Sport gegeben. Dabei musste sie Ausbildung, Beruf und den Leistungssport unter einen Hut bringen. Aber das wollte sie. Das schaffen die Wenigsten. Vor allen Dingen reden wir bei ihr von sauberen Leistungen“, sagte Dörrzapf.

Rückenprobleme in den Griff gekriegt

Die letzten Wochen vor den Europameisterschaften, die coronabedingt drei Mal verschoben wurden, liefen für die Sportlerin nicht optimal. Ständige Rückenprobleme, die sich negativ auf den Trainingsprozess auswirkten, begleiteten sie. Mit speziellem Ausgleichstraining beim Herxheimer Rehaspezialisten Mike Steverding und dem Mutterstadter Physioteam konnte die erfolgreichste deutsche Gewichtheberin in Moskau gestärkt an den Start gehen. „Ich möchte allen, die mir in den letzten Jahren geholfen haben, einfach auch mal Danke sagen. Dazu gehören neben den Physios und Trainern der Verein, der Arbeitgeber, der Landessportbund, die Sporthilfe und viele mehr. Meine Erfolge waren nur über das Team möglich“, weiß die Teamplayerin Nina Schroth die Unterstützung zu schätzen.

Ein Start in Tokio ist nicht möglich

Allzu gerne würde sie ihren Mannschaftskollegen Max Lang, der sich noch Hoffnungen auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio machen kann, begleiten. Das wird für die sympathische Pfälzerin allerdings in diesem Sommer nicht möglich sein. Durch ihre Verletzungen konnte Schroth nicht die für die Qualifizierung notwendigen Normpunkte bei internationalen Meisterschaften über drei Jahre einfahren. Hinzu kommt, dass ihre angestammte 81-Kilo-Gewichtsklasse nicht olympisch ist. Sie hätte dann eine Kategorie nach oben oder unten ausweichen müssen. Der Traum für Olympia muss indes nicht ganz ausgeträumt sein. Vielleicht wäre Paris 2024 für die Topathletin noch ein mögliches sportliches Ziel.

Verstärkt möchte sich Nina Schroth, wenn es die Bedingungen wieder erlauben, zukünftig zusammen mit Rainer Dörrzapf um die Jugend beim AC Mutterstadt kümmern. Das ist ihr eine Herzensangelegenheit. Nach dem Ausscheiden von Dennis Eichner ist eine Lücke beim Rekordmeister entstanden, die sie mit ausfüllen möchte. Auf der Bundesligabühne wird sie mit dem bekannten Engagement weiter für ihre Staffel starten.