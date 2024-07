Kann ein Abschied passender sein? Nach den Olympischen Spielen hört der bislang beste und erfolgreichste Handballer der Welt auf. Der Franzose Nikola Karabatic beendet seine Karriere in Frankreich, in Paris und Lille.

So richtig kann es Nikola Karabatic immer noch nicht glauben, dass er in seinem Alter noch einmal an Olympia teilnimmt. „Nach den letzten Olympischen Spielen in Tokio (2021) habe ich mich gefragt: Machst