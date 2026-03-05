Nika Prevc schafft Historisches: Mit nur 20 Jahren holt sie sich zum dritten Mal in Folge die Große Kugel. Selina Freitag kämpft sich nach ihrem Olympia-Frust zurück.

Lahti (dpa) - Skispringerin Nika Prevc hat zum dritten Mal nacheinander den Gesamtweltcup gewonnen. Die Slowenien sicherte sich die Große Kugel im finnischen Lahti vorzeitig und ist damit nach Maren Lundby ( Norwegen) sowie dem Polen Adam Malysz (Herren) erst die Dritte, der das im gesamten Skisprung-Zirkus gelang.

Die 20-Jährige kam beim Springen von der Großschanze auf 124,5 und 128,5 Meter. Bei ihrem 17. Saisonsieg hatte Prevc 14,2 Punkte Vorsprung auf Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Stroem aus Norwegen (121,5/123 Meter). Rang drei holte die Japanerin Nozomi Maruyama (102,5/123,5 Meter).

Freitag als Einzige in Top 10

Beste Deutsche war Selina Freitag auf Rang sechs. Die 24-Jährige kam auf 116,5 und 118,5 Meter. Nach ihren enttäuschenden Leistungen bei den Olympischen Winterspielen ist die 24-Jährige wieder etwas besser in Schwung. «Das tut sehr gut. Es ist noch das, wo ich schon mal war. Aber es geht etwas leichter. Da heißt es dranzubleiben», sagte Freitag in der ARD.

Agnes Reisch wurde 17., Juliane Seyfarth 19. Katharina Schmid, ebenfalls nach großen Enttäuschungen von Olympia abgereist, musste sich nach Sprüngen auf 107,5 und 112,5 Metern mit Rang 25 begnügen. «Beim Springen macht es gerade keinen Spaß mehr. Mir kann es aber auch noch nicht ganz egal sein. Es ist nichts Halbes, nichts Ganzes - und so springe ich auch gerade», sagte Schmid (29) die nach der Saison ihre Erfolgskarriere beendet. Anna Hollandt beendete das Springen auf Position 28.