Alicante (dpa) - Der niederländische Radsport bangt nach einem schweren Trainingsunfall um Bahn-Weltmeisterin Amy Pieters.

Wie der Verband des Landes am Freitag mitteilte, wurde die 30-Jährige nach einer Operation ins künstliche Koma versetzt. Pieters war am Donnerstagmittag bei dem Unfall im spanischen Alicante am Kopf verletzt worden. Erst nach dem Aufwachprozess könnten weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand gemacht werden, hieß es. Der Zwischenfall ereignete sich laut Verband bei einem Straßentraining der Bahn-Nationalmannschaft.

Pieters holte in den vergangenen Jahren mit Kirsten Wild dreimal den WM-Titel im Zweier-Mannschaftsfahren, zuletzt vor zwei Monaten im französischen Roubaix. Bei Olympia in Tokio verpassten beide als Vierte eine Medaille.