Die Handball-EM hat ihre erste faustdicke Überraschung: Mitgastgeber Ungarn verlor sein Auftaktspiel gegen die Niederlande mit 28:31 (10:13). Die Favoriten setzten Zeichen.

Es war nicht so, dass die Ungarn von einer Medaille sprachen. Aber die eingespielte Mannschaft ging durchaus mit dem Vorhaben in das Turnier, eine sehr gute Platzierung zu erreichen. Für den einen oder anderen Experten galten die Ungarn als Geheimfavorit. Und nun der Dämpfer: Trotz des Heimvorteils und einer ausverkauften Halle in Budapest unterlag das Team dem Außenseiter Niederlande. Kay Smits vom SC Magdeburg war der überragende Spieler und warf elf Tore. Luc Steins (Paris) führte großartig Regie.

Smits und Steins überragend

„Das ist ein großer Sieg für Holland. In einer der größten Hallen Europas, vor 20.000 Zuschauern – gegen eine der besten Handball-Nationen Europas“, sagte der Trainer der Niederlande, Erlingur Richardsson. Ungarns Coach Istvan Gulyas haderte: „Wir waren nervös. Das waren nicht wir. Ich hoffe, im nächsten Spiel kommen wir mit dem Druck zurecht.“ Die nächste Partie ist am Sonntag gegen Portugal.

Seine Favoritenstellung unterstrich Frankreich mit einem 27:22 (13:11) gegen Kroatien. Es war eine hitzige Partie. „Ich bin wirklich glücklich, weil wir richtig gut gespielt haben. Wir mussten einige Korrekturen während der Vorbereitung vornehmen, da Luka Karabatic nicht dabei ist. Die Neulinge haben sehr gut gespielt“, befand Torhüter Vincent Gérard. Kroatien trat ohne zu Jahresbeginn an Corona erkrankten Spielmacher Domagoj Duvnjak und Luka Cindric an. „In den ersten zehn Minuten haben wir sehr schlecht gespielt“, betonte Rechtsaußen Ivan Cupic.

Topfavorit Dänemark zeigte im ersten Spiel eine solide Leistung, gewann gegen Montenegro 30:21 (18:10.). Mikkel Hansen markierte zehn Tore. „Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit. Wir hatten da eine gute Abwehr. In der zweiten Halbzeit haben wir nicht so gut gespielt, machten zu viele Fehler“, meinte Coach Nikolaj Jacobsen.