So nah wie am Sonntagnachmittag war Frauen-Fußball-Zweitligist 1. FFC Niederkirchen noch nicht am ersten Saisonsieg. Immerhin verbuchte das Team durch das 1:1 (0:1)-Unentschieden gegen den 1. FC Saarbrücken den zweiten Punktgewinn und verließ erstmals nach einem Heimspiel nicht als Verlierer den Platz.

Für die Saarländerinnen begann das Spiel eigentlich optimal, denn bereits in der sechsten Minute traf Nadine Anstatt nach einer Linksflanke von Julia Matuschewski zur 1:0-Führung. Die