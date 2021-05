Er galt schon als der große Pechvogel. Doch in der Endphase des Abstiegskampfes der Dritten Fußball-Liga ist Nicolas Sessa so etwas wie ein Neuzugang. Mit dem 1. FC Kaiserslautern will der 25-jährige Kreativspieler an diesem Samstag (14 Uhr, SWR, Magenta Sport, Liveblog auf rheinpfalz.de) bei Viktoria Köln den Ligaverbleib perfekt machen.

Die gute Laune ist zurück. Bei Nicolas Sessa gilt das doppelt. Vorigen Sommer kam er mit großen Hoffnungen vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue an den Betzenberg. Doch es sollte eine lange Leidenszeit für den Deutsch-Argentinier folgen. Bereits im ersten Training zog er sich eine Knieverletzung zu. Als er sich zurückgekämpft hatte, folgte der nächste Rückschlag: Am 14. November wurde der Offensivmann im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (1:1) in der 75. Minute eingewechselt. Nach sieben Minuten war schon wieder Schluss. Diagnose: Muskelfaserriss im Oberschenkel. Als Sessa auf den Trainingsplatz zurückkehrte, zog er sich im Januar erneut einen Muskelfaserriss zu. Eine Schonhaltung des Knies führte wohl zu einer Dysbalance, einem Muskelungleichgewicht.

Noch nie eine so lange Verletzungszeit

„Ich hatte noch nie eine so lange Verletzungszeit“, sagt Sessa. Das Saisonaus drohte. Doch der 25-Jährige wollte sich damit nicht abfinden. Er kämpfte. Und stand beim 3:1-Sieg gegen den Halleschen FC am 3. April erstmals wieder für ein paar Minuten auf dem Rasen. Pünktlich zum Start der Aufholjagd der Roten Teufel sozusagen – oder: Mit Sessa und Felix Götze bekam das FCK-Spiel endlich die Struktur, endlich die Kreativität, die ihm so lange fehlte. „Ich bin stärker zurückgekommen, das zur richtigen Zeit“, sagt der Mittelfeldspieler, der am liebsten offensiv im Zentrum agiert – „mit Drang zum Tor“.

Viel Kraft gibt dem Deutsch-Argentinier seine fußballverrückte Familie. Sessa ist in Stuttgart geboren, sein Bruder Kevin (20) spielt beim Zweitligisten 1. FC Heidenheim, sein älterer Bruder Dominic (27) in der Heimat beim SV Fellbach. „Nur meine kleine Schwester spielt kein Fußball“, sagt er lachend. Das Ende seiner Reha hatte Nicolas Sessa in Stuttgart verbracht. Er wollte bei seiner Familie sein. „Das hat mir geholfen.“

„Dann sehe ich mich schon auf dem Zaun“

Sportlich sieht er wie seine Teamkollegen die bittere 0:1-Niederlage in Magdeburg als einen Wendepunkt. So mancher hatte die Roten Teufel da schon abgeschrieben. „Ich kenne die Mannschaft, habe sie in diesem Spiel aber nicht wiedererkannt“, sagt der Linksfuß, der die Partie vor dem Fernseher verfolgte. „Wir haben daraus gelernt, haben eine Reaktion in den folgenden Spielen gezeigt und uns unten rausgearbeitet – als Einheit mit Mentalität, mit Kampf.“

Hinzu kam der Schulterschluss mit den Fans. Von den Anhängern der Roten Teufel ist Sessa besonders beeindruckt, gerät ins Schwärmen, wenn er über sie spricht. „Was die Fans hier leisten, das ist unfassbar. Hut ab! Ich versuche da auch was zurückzugeben. Ich hoffe, dass sie nächste Saison wieder ins Stadion dürfen. Dann sehe ich mich schon auf dem Zaun.“

FCK will vorzeitig Klarheit schaffen

Zunächst gilt die volle Konzentration aber dem Ligaverbleib. Sessa und seine Kollegen wollen am Samstag mit einem Sieg beim Tabellenneunten FC Viktoria Köln Klarheit schaffen, möchten eine entscheidende Partie am letzten Spieltag gegen den SC Verl vermeiden. „Wir müssen weiterhin auf uns schauen. Das nächste Spiel ist ein Finale. Wir haben es selbst in der Hand. Viktoria Köln ist eine gute Mannschaft. Bei denen geht es um nichts, bei uns um den Klassenerhalt. Wir werden von der ersten Minute an alles geben, alles raushauen.“

Das erwartet auch FCK-Trainer Marco Antwerpen von seinem Team, wobei er nicht von einem Endspiel sprechen möchte: „Vielleicht ist es ja auch ein Vorteil, dass wir schon die ganze Zeit die Drucksituation hatten.“