Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Mittelfeldspieler fühlt sich im Mannschaftskreise des 1. FC Kaiserslautern sehr wohl. Als Profi aber will er spielen – und das ist ihm nur selten vergönnt. Sein Vertrag endet am 30. Juni. Und damit sein Aufenthalt in der Pfalz?

Kaum ein Siegerfoto aus der Kabine des 1. FC Kaiserslautern, auf dem Nicolas Sessa nicht in der ersten Reihe stünde, den Oberkörper frei, die Hände triumphierend geballt. Kaum ein Torjubel