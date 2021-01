Es reißt nicht ab: Nicolas Sessa, Mittelfeldspieler des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, fehlt erneut. Der 24-Jährige hat sich im Training eine Verletzung zugezogen und konnte die Reise zum Auswärtsspiel am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) nicht mit antreten. Eine Diagnose steht laut dem Klub noch aus. Wie lange der Deutsch-Argentinier ausfällt, ist daher noch nicht klar.

Verletzung bei Debüt

Sessa hätte vermutlich bei der Partie in Verl sein Comeback nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel gegeben, den er sich am 14. November im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg (1:1) zugezogen hatte. Das sieben Minuten nach seiner Einwechslung. Es war ein kurzes, bitteres Debüt im FCK-Trikot. „Ich wollte das gar nicht glauben, wollte zunächst weiterspielen. Ich habe dann aber auch gleich gemerkt, dass es nicht weitergeht“, sagte er kürzlich in einem RHEINPFALZ-Gespräch.

Im Sommer vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue in die Pfalz gewechselt, erlebte der Offensivspieler bisher eine Zeit zum Vergessen beim FCK. Bereits im ersten Training zog er sich eine Knieverletzung zu. „Das war für mich sehr schwer, weil ich noch nie so lange verletzt war“, sagte Sessa. Glück im Unglück: Nichts war gerissen, der Bandapparat „nur“ stark überdehnt und gezerrt. Nachdem der 24-Jährige nun auch seinen Muskelfaserriss auskuriert hatte, war Sessa hoffnungsfroh, wollte zeigen, dass er der Mannschaft helfen kann – und hatte im Training einen guten Eindruck hinterlassen. Für FCK-Trainer Jeff Saibene war der Mittelfeldmann ein Startelfkandidat für die Partie in Verl.

Auch Zuck fehlt verletzt

Dort fehlt den Roten Teufeln mit Hendrick Zuck ein weiterer Mittelfeldspieler. Der 30-Jährige konnte die Reise nach Ostwestfalen zum Hinrundenfinale wegen Rückenproblemen nicht mit antreten. Außerdem müssen die Lauterer auf Tim Rieder, Kenny Prince Redondo und Marius Kleinsorge verzichten, die alle beim 0:0 zum Jahresauftakt gegen Viktoria Köln die fünfte Gelbe Karte sahen. Dafür wird Rückkehrer Jean Zimmer sein Debüt im FCK-Trikot geben.