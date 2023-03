Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Von der Saar an den Rhein: Der Nordpfälzer Nicklas Shipnoski hat nach einer überragenden Drittligasaison nun auch ein gutes Debüt beim Fußball-Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gegeben. Dort will er den nächsten Schritt gehen – und freut sich auf einen Fußball-Klassiker am Samstagabend.

Für das Videotelefonat mit der RHEINPFALZ hat sich Nicklas Shipnoski einen besonderen Ort ausgesucht: die Auswechselbank der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Sein Blick