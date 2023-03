Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Politik schränkt den Breitensport weiter massiv ein, einige Experten finden kaum Gehör. Dabei sagen sie seit Monaten: Sport im Freien ist kein Infektionstreiber, die Gefahr lauert in geschlossenen Räumen. Aerosolforscher plädieren deshalb dafür, dass Vereine wieder Sport anbieten und vor allem Kinder wieder kicken, sprinten, reiten dürfen.