Ist der Knoten geplatzt nach dem ersten Saisonsieg des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern? Dem 2:1-Erfolg in Zwickau wollen die Lauterer am Samstag (14 Uhr) gegen den 1. FC Magdeburg einen weiteren Dreier folgen lassen. Ein Bayer ist nach neun Ligaspielen eine feste Größe im Team der Roten Teufel.

Zwei Profis, die zuletzt zur zweimal in Folge unveränderten Startelf gehört haben, sind vor dem erneuten Geister-Heimspiel angeschlagen. Stürmer und Führungsspieler Marvin Pourié, der am Samstag in Zwickau per Foulelfmeter zum 1:0 traf, bereitet eine alte Knieverletzung wieder etwas Schwierigkeiten. Offensivmann Marlon Ritter, meist als hängende Spitze unterwegs, hat schon seit Längerem Probleme an der Ferse. FCK-Trainer Jeff Saibene wartet noch ab, ob und in welchem Umfang die beiden Angeschlagenen das Freitagstraining absolvieren können, bevor er über das Personal für das Kellerduell entscheidet. Der Drittletzte erwartet den Vorletzten zum Vergleich der unterm Strich nach dem jetzt absolvierten ersten Viertel der Saison Enttäuschten und Enttäuschenden. Beide, der FCK und Magdeburg, haben zuletzt 2:1-Siege gefeiert.

Viel Tempo über die Flügel

Der FCM hat am Dienstag zudem Otmar Schork als neuen Sportdirektor vorgestellt und die zuvor aussortierten Profis Sören Bertram und Jurgen Gjasula begnadigt. „Für Magdeburg war der Sieg gegen den FC Bayern II auch ganz wichtig. Ich habe mir das Spiel noch einmal angesehen, sie haben ihr System etwas umgestellt, von Dreierkette auf Viererkette, sie haben viel Speed über die Seite – ein ernstzunehmender Gegner!“

U23-Regel verkompliziert das Puzzle

Auch für die Partie gegen die Magdeburger hat Saibene bei seinem Personalpuzzle viele verschiedene Punkte zu beachten – auch den nicht zu unterschätzenden U23-Aspekt. „Viele Spieler befinden sich auf Augenhöhe. Dann ist die Frage, wer passt zu wem. Dazu müssen dann auch die vier U23-Spieler passen“, führte Saibene in einem RHEINFALZ-Gespräch aus. Drittligisten müssen im 18er-Kader mindestens vier Spieler haben, die für eine DFB-Auswahl spielberechtigt sind und die während des gesamten Spieljahres (1. Juli bis 30. Juni) nicht älter als 23 – das heißt: noch nicht 24 – sind.

Tim Rieder fällt mit seinen 27 Jahren nicht mehr unter diese Regel. Der defensive Mittelfeldspieler ist seit seiner Verpflichtung im Sommer eine feste Größe, stand in allen neun Spielen in der Startelf, wurde nur zum Saisonauftakt gegen Dynamo Dresden in der 87. Minute ausgewechselt. Trotz der 0:1-Niederlage ist Rieder diese Begegnung nachhaltig im Gedächtnis geblieben.

Ein ganz besonderes Spiel

Das erste Ligaspiel im FCK-Trikot, die erste Partie nach längerer Zeit vor Zuschauern. Die 4150 Besucher sorgten speziell vor dem Anpfiff für Gänsehautatmosphäre. „Das hatte sich angefühlt, als wären 15.000 da“, schwärmte der Bayer – und ergänzte: „Ich will gar nicht wissen, was hier los ist, wenn wieder alles normal ist.“ Vorige Saison trug er das Trikot des TSV 1860 München, war vom FC Augsburg an die „Löwen“ ausgeliehen. „1860 München ist auch ein Traditionsverein, hat viele Fans. Ich hoffe, dass noch dieses Jahr oder spätestens nächstes Jahr wieder Zuschauer ins Stadion dürfen. Die Fans fehlen mir“, sagte der 27-Jährige. Coronabedingt konnte er Kaiserslautern noch nicht so gut kennenlernen. Immerhin: „Ich war mit meiner Freundin und auch mit Teamkollegen schon in der Innenstadt, in Restaurants oder Cafés.“ Vor dem November-Lockdown, versteht sich.

Nicht nur reden ...

Sportlich ist auch von Rieder eine Last abgefallen nach dem Sieg in Zwickau. Nun geht der Blick zum Magdeburg-Spiel: „Wir dürfen uns nicht ausruhen. Wir müssen schauen, dass wir uns Chancen erarbeiten und sie auch nutzen.“ Beim Thema Torgefahr nimmt sich Rieder – der sich in Saibenes System auf der Doppelsechs wohlfühlt – nicht aus: „Im Spiel nach vorne muss noch mehr kommen.“ Andererseits müsse die Mannschaft generell noch mehr dafür arbeiten, dass Spieler in Abschlusssituationen kommen. Am Können, da ist sich Rieder sicher, liegt es nicht: „Die Qualität im Kader ist brutal hoch. Wir brauchen aber nicht über Qualität zu reden, wenn wir an den Wochenenden keine Punkte holen.“