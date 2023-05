Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Saison 2020/21 landete Hertha BSC auf Platz 14, schaffte im Endspurt den Klassenerhalt. In der vergangenen Saison wurde Hertha 16., blieb durch den Erfolg in der Relegation in der Bundesliga. Es kann also nur ein Ziel geben: die sportliche Konsolidierung. Und: ein bisschen Frieden.

Die Fußball-Bundesliga ist ein riesiger Wirtschaftszweig, klar. Die Fußball-Bundesliga ist auch ein Teil der großen Unterhaltungsindustrie. Hertha BSC hat in den vergangenen Jahren einen beträchtlichen