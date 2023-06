Die Atlanta Falcons aus der NFL haben Marketingrechte für Deutschland erhalten. Nun war erstmals eine Delegation aus dem US-Bundesstaat Georgia in Frankfurt zu Gast. DIE RHEINPFALZ war dabei.

Bei Alesantoz laufen alle Fäden zusammen. Deshalb ist es auch er, den die Gruppe nach vorne schickt. Der Mann aus Berlin zuckt kurz, denn auch wenn er mit seinen Atlanta Falcons aus der NFL schon einiges erlebt hat in den vergangenen Jahren, ist es nun ein großer Moment für ihn. „Coach“, sagt er nur und schaut zu Cheftrainer Arthur Smith. Alesantoz kramt eine Flagge hervor, es ist jene, die der deutsche Falcons-Fanclub dabei hat, wenn er zu seinem Klub pilgert. In London waren sie schon dabei, als das Team dort antrat, und auch nach Atlanta sind sie schon geflogen. Football-Fans sind reiselustig – und ein bisschen verrückt.

27. Stock, Dachterrasse eines Radiosenders in Frankfurt, Blick auf die Skyline. Klar, dass diese Kulisse den Profisportlern gefallen dürfte – es ist fast wie in den US-Metropolen. Dass ihre Fans an diesem Freitagabend hier sind und auf ihre Stars warten, ist auch dem Engagement von Alesantoz zu verdanken. Vor Jahrzehnten schon hat er den Atlanta Falcons die Treue geschworen, und irgendwann begann er, Gleichgesinnte zu suchen und diejenigen zusammenzuführen, die es in Deutschland mit der Mannschaft aus dem US-Bundesstaat Georgia halten.

Falcons spielen noch nicht in Deutschland

Alesantoz steuert die Aktivitäten der Falcons Germany, es gibt eine Homepage, über soziale Medien streut er Infos, mittlerweile macht er auch Podcasts. „Zwischen 500 und 1500 sind wir“, sagt er – je nach Kanal. Das mag überschaubar klingen, aber American Football ist hierzulande eben immer noch ein wenig in der Nische. Und doch hat jedes der 32 NFL-Teams eine Fanvertretung. Die Liga hat Deutschland als Markt erkannt. Im November ist Frankfurt Austragungsort von zwei Saisonspielen – noch ohne die Falcons.

Aber dass sich das ändert, dürfte nicht mehr allzu lange dauern. Vor einiger Zeit sind die Klub-Offiziellen in Atlanta auf das Wirken von Alesantoz und seinen Mitstreitern aufmerksam geworden. Sie suchten den Kontakt, es gab einige Gespräche, ein Treffen in den USA. Was die Fans zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Die Falcons waren in der Verlosung, um internationale Marketingrechte der NFL zu erhalten – entweder für Deutschland oder für Südkorea. Denn in Younghoe Koo hat Atlanta einen Spieler von dort.

Alles ist „awesome“

Doch nun betritt der südkoreanische Kicker keine Dachterrasse in Seoul, sondern in Frankfurt. „Ein Videocall hat wohl den Ausschlag für Deutschland gegeben“, sagt Alesantoz, „es war wie ein Bewerbungsgespräch. Sie haben vermutlich gemerkt, dass es hier bereits eine kleine, aktive Fanbase gibt.“ Neben Coach Smith und Koo gehören mit Lorenzo Carter und Feleipe Franks zwei weitere Spieler zur ersten Delegation der Falcons, die nach Deutschland kommt: Die Falken sind gelandet. „Awesome“, sei der Trip, sagt der Cheftrainer im RHEINPFALZ-Gespräch, „großartig.“ Und zwar alles: die Fans, Frankfurt, die Region, Deutschland überhaupt. Typisch Ami. Als er hört, dass der 1. FC Kaiserslautern derzeit in den USA weilt, sagt er wieder: „Awesome.“ Es sei toll, dass die Sportwelt immer weiter zusammenwächst.

Gefragte Gesprächspartner: Die Atlanta Falcons um Coach Arthur Smith bei ihrem Besuch in Frankfurt. Foto: Falcons Germany / Gratis

Die 40 handverlesenen Falcons-Fans aus allen Ecken der Republik genießen derweil einfach den Augenblick. Es ist eine Mischung aus Autogrammstunde, Fotoshooting, freundschaftlichem Plausch und einem gemeinsamen Bierchen an der Bar. Im September beginnt die neue Saison, bald starten die ersten Trainingscamps, der Kader muss gnadenlos verkleinert werden. „Harte Entscheidungen“, sagt Coach Smith. Was alle auf der Dachterrasse eint, ist die stete Hoffnung auf den großen Triumph – den Sieg im Super Bowl. „Das ist für jeden das Ziel, jedes Jahr, es gibt nur diesen Titel“, sagt Smith, „aber in der NFL kann man keine Vorhersagen treffen.“ Ein erster Schritt wäre es, mal wieder die Play-offs zu erreichen, in den vergangenen fünf Spielzeiten verpassten die Falcons die K.o.-Spiele. Das allerdings ist kein Thema für diesen Abend.