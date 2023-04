Die New York Knicks mit Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein sind mit einer Niederlage in die Viertelfinal-Serie der NBA-Playoffs gestartet.

New York (dpa) - Die Knicks, die erstmals seit 2013 in der Halbfinalrunde der Eastern Conference stehen, verloren Spiel eins gegen die Miami Heat mit 101:108 (55:50). Der 24 Jahre alte Hartenstein kam vor 19.812 Zuschauern im Madison Square Garden in gut 14 Minuten Einsatzzeit auf zwei Punkte.

Punktbester Werfer der Gastgeber war RJ Barrett mit 26 Zählern, bei Miami war Jimmy Butler mit 25 Punkten am treffsichersten. Im letzten Viertel war die Partie etwas länger unterbrochen, nachdem sich Butler am Knöchel verletzt hatte. Der 33-Jährige spielte weiter, wirkte aber angeschlagen. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie findet am Freitag (Ortszeit) wieder in New York statt.