Der Neustadter Tim Hellwig wurde am Sonntag in Berlin Deutscher Meister im Triathlon über die Sprintdistanz. Nachdem er einige Tage zuvor die interne Olympiaqualifikation in Kienbaum um das zweite Ticket für Tokio gegen Justus Nieschlag knapp verloren hatte, war sein Ziel in Berlin die Revanche. Der 21-jährige Sportsoldat zeigte sich schon beim Schwimmen hoch motiviert und kam nach 750 Metern in 7:58 Minuten sechs Sekunden vor den Konkurrenten aus dem Wannsee.

Nach 20,4 Radkilometern, die Hellwig in 26:30 Minuten absolvierte, hatte sich eine Spitzengruppe von 14 Athleten zum abschließenden Lauf über 5000 Meter gebildet. Hellwig machte dann auf dem letzten Kilometer richtig Dampf, schüttelte alle Verfolger ab und kam schließlich mit einer Laufzeit von 13:54 Minuten mit rund 50 Metern Vorsprung als Erster ins Ziel. Mit seiner Gesamtzeit von 50:43 Minuten war er acht Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Justus Nieschlag. Der zweite deutsche Tokiofahrer, Jonas Schomburg, war in Leeds bei einem internationalen Wettkampf am Start. Für Hellwig fiel außerdem der Titel für den schnellsten U23-Athleten ab. Mit dem „Hylo Team Saar“ holte Hellwig zudem Rang eins in der Mannschaftswertung.