Beim zweitägigen Finalturnier um die deutsche U18-Meisterschaft belegten die Wasserballer des SC Neustadt überraschend Platz zwei. Deutscher Meister wurde Titelverteidiger White Sharks Hannover.

Gegen Hannover verlief die Partie lange ausgeglichen, doch am Ende gab es gegen die Niedersachsen eine 8:9 (2:0, 2:3, 2:5, 2:1)-Niederlage. Der SCN nahm 15 Sekunden vor Spielende sogar Torhüter Hendrik Hummel in den Angriff, um den Ausgleich zu erzielen. Dies misslang zwar, aber Hummel erwies sich in allen drei Partien als entscheidender Rückhalt für sein Team. Er hatte auch großen Anteil am 7:5 (3:1, 1:2, 1:2, 2:0)-Sieg gegen Esslingen. Am Sonntag ging es gegen Duisburg um Rang zwei. Der SCN überzeugte auch in diesem Spiel, das 9:9 (1:1, 4:3, 2:3, 2:2) reichte aufgrund des besseren Torverhältnisses für die Vizemeisterschaft.

Vuk Vuksanovic, Stellvertreter des Nachwuchs-Bundestrainers, notierte sich vier Namen für die beiden Nationalkader: Torwart Hummel, Tobias Bauer und Xaver Schädler für die U18 sowie Philipp Guth für das U17-Team.