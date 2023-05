Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit Jahren taucht der Familienname Romberg immer wieder in den ersten Zeilen von Ergebnislisten auch überregionaler Meisterschaften im Jugend-Kart-Slalom auf. Allerdings mit unterschiedlichen Vornamen, denn die beiden Brüder sind in ihrer jeweiligen Altersklasse mehr als nur erfolgreich. So auch in dem jetzt abgelaufenen Sportjahr. Danach sah es allerdings zunächst nicht aus.

Denn der Weg von Christian Romberg war zunächst nicht einfach, wo er doch so gerne Rennfahrer werden wollte. Sein erstes gesprochenes Wort war „Auto“, erinnern sich seine Eltern, Nicola