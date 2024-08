Leo Neugebauer hat in den ersten Zehnkampfdisziplinen einen sehr guten Start hingelegt und steht damit mit den kombinierten Punkten auf dem ersten Platz. Mit einem guten Ergebnis beim 100-Meter Lauf von 10:67 Sekunden, steigerte er sich im Weitsprung und sprang beim zweiten Versuch 7,98 und damit die zweitbeste Marke. Auch beim Kugelstoßen waren starke Würfe dabei: 16,55 waren es im zweiten Versuch. Für Niklas Kaul und Till Steinforth liefen der Vormittag noch nicht so gut. Steinforth steht nach den ersten Disziplinen auf Platz zehn, Kaul auf Platz 21. Es folgen später am Tag noch Hochsprung und 400-Meter-Lauf.

Mehr zu Olympia gibt es unter anderem im Liveblog.