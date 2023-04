Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Thomas Pledl hat 170 Spiele in der Zweiten Bundesliga auf dem Buckel – und plötzlich war er ohne Job. Nun spielt er bei Waldhof Mannheim und spricht im Interview über schwere Monate.

Anfang der Woche machte sich Thomas Pledl wieder auf den Weg auf die Autobahn, denn die zwei trainingsfreien Tage bei seinem neuen Arbeitgeber SV Waldhof Mannheim nutzte der 28-jährige Fußballprofi, um in Richtung Bischofsmais in Niederbayern zu fahren. Etwas mehr als 400 Kilometer von Mannheim entfernt leben derzeit seine Ehefrau und die gemeinsame Tochter. Dorthin war die Familie Pledl im Oktober gezogen, nachdem der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf im Sommer nicht verlängert worden war. In Kürze steht ein neuerlicher Umzug bevor, denn die Pledls suchen nun eine Unterkunft in Mannheim.