Der 1. FC Kaiserslautern stellt am Donnerstag im Schlosshotel Homburg seine Trikots für die Spielzeit 2020/21 und seinen neuen Trikotsponsor vor.

Es ist der Hauptsponsor der Jahre 2010 bis 2014, Dr. Theiss Naturwaren aus Homburg. Eine der Theiss-Marken ist Allgäuer Latschenkiefer. Jener Schriftzug auf dunkelgrünem Grund, bisher auf dem Ärmel, prangt nun auf dem Brustteil der roten Heimtrikots.

Marke Allgäuer Latschenkiefer auf der Brust

Ab 1. September soll nach RHEINPFALZ-Informationen der Vertrag gelten und der Schriftzug auf sämtlicher Arbeitskleidung der Roten Teufel zu sehen sein. Die Theiss-Geschäftsführer Professor Peter Theiss und Giuseppe Nardi sind zwei der bisherigen FCK-Aktionäre. Sie gehören auch zu der fünfköpfigen Investorengruppe, die dem im vorläufigen Insolvenzverfahren befindlichen FCK nun einen deutlich höheren Betrag an Eigenkapital zur Verfügung stellen wollen. Die Rede ist von einer Investition von zusätzlich 8,3 Millionen Euro. Abgesehen davon engagiert sich die Theiss-Gruppe nun also wieder als Trikotbrust-Sponsor.

Layenberger hat die Trikotbrust frei gemacht

Harald Layenberger, mit seinem Rodenbacher Unternehmen Layenberger Newtritionstyle seit 2018 Hauptsponsor, hatte am Montag mitgeteilt, dass der FCK ihn gebeten habe, das Engagement als Trikotbrustsponsor kurzfristig zu beenden.

Derweil trainierten die Roten Teufel am Mittwoch im Bienwaldstadion in Kandel. Nachdem Schädlinge den Rasen in Herxheim angegriffen haben und die Wurzeln dadurch locker sind, weicht der FCK meist aus – um den Platz nicht zu stark zu belasten und die Verletzungsgefahr zu minimieren. Das erklärte Ex-Profi Florian Dick, einer der Organisatoren des Trainingslagers. Dick dankt allen Verantwortlichen und Platzherren aus Rülzheim, Kandel und Herxheim für ihren Einsatz bei erschwerter Logistik in Corona-Zeiten.

In Kandel spielte der FCK am Mittwoch ein internes Trainingsturnier; vier Kleinfeld-Teams, viele Abschlüsse. Die Ansage von Trainer Boris Schommers: Die Verlierer mussten den Kollegen das Mittagessen servieren.

Carlo Sickinger soll FCK-Kapitän bleiben

Den FCK-Kapitän wird der Trainer festlegen. „Es gibt keinen Grund, den Kapitän zu wechseln“, sagt Schommers. Seit November hat Carlo Sickinger, derzeit mit Rückenproblemen angeschlagen, das Amt inne.