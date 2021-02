Er war arg ramponiert, nun ist er Geschichte: Im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion laufen seit Freitag die Arbeiten zur Verlegung eines neuen Rasens. „Der im Dezember 2014 verlegte Rasen auf dem Betzenberg war in den vergangenen Monaten nicht mehr in seinem besten Zustand und nur noch durch extremen Aufwand bespielbar“, teilt der Klub mit. Zunächst wird der alte Rasen abgetragen und Unebenheiten auf der Bodenfläche ausgeglichen.

„Das Spielfeld muss hierbei in der Breite leicht nach oben gewölbt sein, damit große Wassermengen besser abfließen“, erläutert der FCK in einer Mitteilung. Anschließend werde der neue Rasen verlegt, der auf 1,20 Meter breiten und zwölf Meter langen Rollen angeliefert wird. Insgesamt 8000 Quadratmeter Rasen werden verarbeitet. Laut FCK wird sowohl klassischer Natur-Rollrasen wie auch in den Torräumen Hybridrasen verlegt, da insbesondere der Strafraum vor der Westkurve sehr schattig gelegen ist.

Gegen Meppen auf neuem Grün

Rund eine Woche werden die Arbeiten dauern. Am 27. Februar soll gegen den SV Meppen erstmals auf dem neuen Rasen gespielt werden.