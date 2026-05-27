Nach dem Glasfaserskandal übernehmen beim saarländischen Traditionsverein drei Haudegen das Ruder. Die Öffentlichkeit musste draußen bleiben.

Unter Ausschluss der Presse hat Borussia Neunkirchen am Mittwochabend im Presseraum des Ellenfeld-Stadions einen Notvorstand gewählt. Rainer Lauffer, der frühere Mannschaftsarzt Jens Kelm und Herbert Grundmann sind dem Vernehmen nach einstimmig gewählt worden. Das Trio will den zum dritten Mal in die Zahlungsunfähigkeit gerutschten ehemaligen Bundesligisten geordnet durchs Insolvenzverfahren führen. Um den Notvorstand an der Vereinsspitze zu installieren, musste am Abend zunächst die Satzung geändert werden. Lauffer war Ende der Zehner Jahre schon einmal Finanzvorstand der Borussia. Der Orthopäde Kelm läuft in seiner Praxis in Illingen mit Badelatschen herum, auf denen das Wappen der Borussia prangt. Er kümmerte sich bisher auch um das Vereinsarchiv.

Jupp Henkes (im Gang im dunkelblauem Polohemd), der in der guten alten Zeit bei Borussia Spielmacher war, bei der Versammlung am MIttwoch, bevor die Presse den Saal verlassen musste. Foto: Georg Altherr

Der Insolvenzverwalter, ein Rechtsanwalt aus Saarlouis, erstattete in der Mitgliederversammlung Bericht. Er hatte zuvor intern verlauten lassen, dass keinerlei Masse vorhanden sei, um den Gläubigern ein Angebot machen zu können. Dem Vernehmen nach soll der Notvorstand nun aber dabei sein, mehrere Zehntausend Euro aufzutreiben, um genau dieses Angebot machen zu können. Frei nach dem Motto: Besser zehn Prozent der Außenstände erhalten statt gar nichts. Das Geld scheint aber nicht von einem neuen Sponsor zu kommen, vielmehr soll es zumindest zum Teil von den Mitgliedern aufgebracht werden, indem von diesen Beiträge eingezogen werden.

Während die Mitglieder im Ellenfeld-Stadion ums Überleben des Vereins rangen, rang die D-Jugend der Borussia auf dem Platz nebenan mit dem Gegner. Das Foto zeigt den Schiedsrichter auf dem Weg zu den Teams im Schatten. Foto: Georg Altherr

Die Borussia war neuerlich in Turbulenzen geraten, nachdem im Herbst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekannt wurden. Die Strafverfolger werfen einem früheren Trainer und anderen Personen vor, Deals eingefädelt zu haben: Aufträge für die Verlegung von Glasfaserkabel sollen nur vergeben worden sein, nachdem eine Zahlung in die Vereinskasse von Borussia Neunkirchen geleistet wurde.

Die Ermittlungen dauern noch an. Auf Anfrage ließ die Staatsanwaltschaft nichts anderes verlauten.