Nach dem Glasfaserskandal übernehmen beim saarländischen Traditionsverein drei Haudegen das Ruder. Die Öffentlichkeit musste draußen bleiben.

Unter Ausschluss der Presse wählt Borussia Neunkirchen zur Stunde im Presseraum des Ellenfeld-Stadions einen Notvorstand. Nach Informationen der RHEINPFALZ haben sich Rainer Lauffer, der frühere Mannschaftsarzt Jens Kelm und Herbert Grundmann bereit erklärt, als Trio die Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen den zum dritten Mal in die Zahlungsunfähigkeit gerutschten ehemaligen Bundesligisten geordnet durchs Insolvenzverfahren führen. Um das Trio an der Vereinsspitze zu installieren, muss am Abend zunächst die Satzung geändert werden. Auch der Insolvenzverwalter, ein Anwalt aus Saarlouis, ist angekündigt. Er hatte zuvor vereinsintern verlauten lassen, dass keinerlei Masse vorhanden sei, um den Gläubigern ein Angebot machen zu können.

Dem Vernehmen nach soll der Notvorstand nun aber dabei sein, mehrere Zehntausend Euro aufzutreiben, um genau dieses Angebot machen zu können. Frei nach dem Motto: Besser zehn Prozent der Außenstände erhalten statt gar nichts.

Die Borussia war neuerlich in Turbulenzen geraten, nachdem im Herbst Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bekannt wurden. Die Strafverfolger werfen einem früheren Trainer und anderen Personen vor, Deals eingefädelt zu haben: Aufträge für die Verlegung von Glasfaserkabel sollen nur vergeben worden sein, nachdem eine Zahlung in die Vereinskasse von Borussia Neunkirchen geleistet wurde.

Die Ermittlungen dauern noch an. Auf Anfrage ließ die Staatsanwaltschaft nichts anderes verlauten.