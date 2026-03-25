Andreas Olbert beerbt Domenico Marinese als Geschäftsführer der Eulen. Er soll trotz eines schwierigen Umfelds die Wirtschaftlichkeit erhöhen und ist sehr zuversichtlich.

Die Gesellschafterversammlung des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen hat wie erwartet am Mittwochabend den bisherigen Geschäftsführer Domenico Marinese abberufen und Andreas Olbert zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der 55-Jährige aus dem Stadtteil Maudach soll vor allem neue Sponsoren gewinnen.

Olbert weiß um die Schwere seiner Aufgabe in einem unruhigen Umfeld. Denn der Streit unter den Gesellschaftern hat auch das Image der Eulen stark angekratzt. „Vielleicht ist mein Vorteil, dass ich alle fünf Gesellschafter schon seit Jahren kenne und mit allen ein gutes, unbelastetes Verhältnis habe“, sagt er zuversichtlich.

Der Ball liegt vor allem bei den Gerichten

Allerdings tut er sich schwer mit der Frage, ob er denn dann auch der Richtige sei, um zwischen den heillos zerstrittenen Gesellschaftern zu vermitteln. „Die von der früheren Oberbürgermeisterin initiierte Mediation ist ja ebenfalls gescheitert“, sieht er die tiefen, vor allem persönlichen Gräben zwischen den Kontrahenten. Und er verweist darauf, dass dies nun in erster Linie Sache der Gerichte sei, bei denen gleich mehrere Verfahren anhängig sind.

Dass der öffentlich und juristisch ausgetragene Krach sich auch Einfluss auf das operative Geschäft hat – speziell bei der Suche nach Sponsoren –, räumt er unumwunden ein. Und ebenso, dass auch die nachträglichen Forderungen der früheren Geschäftsführerin Lisa Heßler sich auf die Wirtschaftlichkeit der Eulen auswirken können.

„Eulen sind sportliche Visitenkarte der Stadt“

Eine Sorge ist er allerdings los: Die Lizenzunterlagen der Eulen sind bereits eingereicht. Der Spielbetrieb für kommende Saison sei also auf jeden Fall gesichert, wenn die Handballbundesliga grünes Licht gibt – wovon er ausgeht.

Olbert will sich aber nicht zu sehr aufhalten mit einem Blick in die Vergangenheit; warum wer mit wem im Clinch liegt. Als Geschäftsführer sei er allein dem Wohl des Vereins verpflichtet, betont er, der schon seit vielen Jahren Eulen-Fan ist. Und er betont den Wert des Klubs: „Die Eulen sind das sportliche Aushängeschild der Stadt Ludwigshafen.“ Der Zweitligist habe trotz aller Streitigkeiten enormes Potenzial. Und das will er nutzen.

Studium und Ausbildung als Medienberater

Die Voraussetzungen dafür bringt er mit. Aufgewachsen in Maudach und mit einem Abiturzeugnis des Heinrich-Böll-Gymnasiums ausgerüstet, studierte er nach seiner Bundeswehrzeit Öffentliches Recht, Medien- und Kommunikationswissenschaft sowie politische Wissenschaften in Mannheim. Schon während des Studiums volontierte er beim privaten Sender Rhein-Neckar-Fernsehen und stieg als Medienberater im Laufe der Jahre zum Verkaufsleiter auf.

2019 verließ er den später pleite gegangenen Sender und machte sich mit einer Vermarktungsagentur selbstständig. Mit der organisierte er unter anderem Sponsoring-Veranstaltungen für den BASF-Tennisclub – ein Job, den er als hauptamtlicher Eulen-Geschäftsführer nicht mehr wird ausüben können. „Die Agentur wird bestehen bleiben, aber sie wird inaktiv sein“, sagt er.

Engagement in Kommunalpolitik bleibt

Eine andere Tätigkeit wird er beibehalten. Der Vater zweier erwachsener Töchter ist kommunalpolitisch für die CDU aktiv, seit 2024 ehrenamtlich Ortsvorsteher in seinem Heimatstadtteil Maudach und Mitglied im Stadtrat Ludwigshafen. Er habe bereits abgeklärt, dass dies weiterhin möglich sein wird – auch wenn er über seine kommunalpolitische Tätigkeit Mitglied im Aufsichtsrat des Eulen-Sponsors Technische Werke Ludwigshafen sei. Das Eulen-Engagement sei Sache des operativen Geschäfts, nicht des Aufsichtsrates, betont er.

Seine langen Jahre in der Werbebranche, vor allem seine in dieser Zeit entstandenen Netzwerke, will er nutzen, um für die Eulen neue Sponsoren zu gewinnen und damit die wirtschaftliche Basis des Zweitligisten aufbessern. Das tut auch Not, denn dem Vernehmen nach sind die Sponsoringeinnahmen der Eulen in den vergangenen Jahren – auch schon unter Marineses Vorgängerin Heßler – insgesamt um einen niedrigen sechsstelligen Betrag gesunken. Olbert will da keine Schuld zuweisen: Die gesamtwirtschaftliche Situation sei schon mal deutlich besser gewesen als heute, sagt er. Und damit auch die Bereitschaft von Unternehmen höher, sich im Sport finanziell zu engagieren.

Gutes Verhältnis mit dem Vorgänger

Dass er schon seit Januar auf Honorarbasis für die Eulen aktiv ist, sollte bei diesem Vorhaben kein Schaden sein. Er betont dabei auch das gute Verhältnis zum bisherigen Geschäftsführer. „Zwischen Domenico Marinese und mir gibt es überhaupt kein Störgefühl, da sind keine Hürden oder Gräben“, sagt er.

Dass sich die Eulen von Marinese trennen und umgehend ihn für die Nachfolge ausgeguckt haben, habe ihn doch sehr überrascht – „wie ein Tsunami“. Als Ludwigshafener habe er nicht lange warten nachdenken müssen, für die Aufgabe zuzusagen. „Ich hatte gleich ein gutes Gefühl.“

Als Geschäftsführer hat er auch gleich Gelegenheit, sich den Fans zu präsentieren: Am Freitag erwarten die Eulen in der Eberthalle den Tabellenfünften Eintracht Hagen.