Am Spielfeldrand geht er leidenschaftlich mit, privat sucht er dagegen gerne die Ruhe in der Natur. Ceven Klatt wird am 1. Juli Ben Matschke als Trainer der Eulen Ludwigshafen beerben. Der 37-Jährige ist überzeugt: Es ist ein Verein, der zu ihm passt. Welche Dinge ihm wichtig sind und warum Klatt von Kitzingen aus pendeln möchte.

Ceven Klatt überlegt. Der Blick weicht im Videotelefonat mit der RHEINPFALZ kurz zur Seite. Mit drei Schlagworten soll der 37-Jährige beschreiben, was er von seiner Mannschaft erwartet. Die