Am Samstag beginnt die Zweite Bundesliga im Turnen. Die TSG Grünstadt, die schon 21 Jahre dabei ist, muss einige Routiniers ersetzen und gibt nun den Eigengewächsen die Chance, sich zu etablieren. Zu Gast ist der TV Großen-Linden.

Alles spricht dafür, dass die am Samstag beginnende Zweitligasaison im Kunstturnen für die TSG Grünstadt einer Wundertüte gleichkommt. Ein neuer Modus, ein strenges Hygienekonzept, drei enge Duelle und personelle Probleme schüren Wünsche oder lassen Sorgen wachsen. Umso besser ist es deshalb, dass die TSG, die seit 21 Jahren in der Zweiten Liga turnt, nicht absteigen kann.

Diese Nichtabstiegsregelung ist eine nachvollziehbare Konsequenz aus der Coronavirus-Pandemie, von der alle profitieren. Den Grünstadtern kommt sie deshalb gelegen, weil die Trainer Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev bedenkenlos ihre Nachwuchsturner einsetzen können. „In der vorigen Saison haben die Youngster rein geschnuppert, jetzt tragen sie Verantwortung, können aber ohne Druck an die Geräte gehen“, sagt Bachmann (31). Der Sportlehrer muss den Eigengewächsen Noah Graf (18), Justus Fröhlich (19), Joachim Kindler (18) und in dieser Saison erstmals Paul Studenski (17) vertrauen, weil drei Leistungsträger der vergangenen Jahre nicht dabei sind. Routinier Viktor Weber (31) hat nach neun erfolgreichen Jahren die Grünstadter Riege einvernehmlich verlassen, um eine neue Herausforderung in Schiltach in der Staffel Süd zu suchen. Der Koblenzer Jan Damrau (33) hat einen zu großen Trainingsrückstand, weil er in seiner Heimatstadt über ein halbes Jahr nicht trainieren konnte, er steht aber als Betreuer parat. Und David Jäger (24) aus Bad Bergzabern fällt aufgrund einer Schulterverletzung komplett aus.

Lasse Gauch hat das Vertrauen an sechs Geräten

Der letztjährige Neuzugang Lasse Gauch (26), der aus Kiel stammt und in Köln lebt, studiert und trainiert, ist für alle sechs Geräte vorgesehen. Auch sein Bruder Thore (29) steht in der Staffel. Sie kommen wie die beiden Ausländer jeweils freitags zur Riege, wohnen in einer Pension und kehren sonntags wieder in ihre Heimat zurück. Vlad Cotuna (29) und Edgar Boulet (25), seit vielen Jahren aufgrund ihrer spektakulären Darbietungen die Publikumslieblinge, können in dieser Saison nicht mitmischen, weil sie derzeit in Risikogebieten in Rumänien und in Paris leben. Zur Verfügung stehen der Brite Joe Cemlyn-Jones (21) sowie die beiden Schweizer Youngster Tim Randegger (20) und Ian Raubal (19). Die Regel lautet: Es dürfen ein Drittel Ausländer eingesetzt werden. Außerdem stehen in der Riege Tim Volz (22), Michel Gumbinger (22) und Niko Weickert (27). „Durch den Wegfall der drei Routiniers fehlen uns zehn Übungen, da müssen die Jungen Farbe bekennen. Ich finde das eine super Sache. Sie können sich etablieren“, sagt Bachmann, „ich denke, wir sind eine der jüngsten Mannschaften in der Zweiten Liga.“

Drei Heimwettkämpfe und dann hoffentlich das Halbfinale

Die TSG Grünstadt muss in der Nord-Staffel, Gruppe B, von Wettkampf zu Wettkampf schauen. Zunächst haben sie in der zweigeteilten Staffel drei Heimwettkämpfe. Am Samstag (16 Uhr) gegen den TV Großen-Linden, am 24. Oktober (16 Uhr) gegen die TG Saar II und am 14. November (16 Uhr) gegen die KTV Fulda. Die beiden Ersten treffen in den Halbfinals am 21. November auf die beiden Ersten in der Gruppe A der Staffel Nord, in der Heidelberg, Koblenz, Monheim und Straubenhardt turnen. „Für uns sind die Heimkämpfe ein absolutes Plus, weil wir unser Hygienekonzept kennen, das ein durchaus strenges ist, und wir uns nicht auf andere Konzepte in fremden Hallen einstellen müssen“, sagt Bachmann. Er rechnet damit, dass rund 100 Zuschauer in die Halle an der Asselheimer Straße dürfen.