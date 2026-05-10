Anfangs fremdelte die Haßlocherin Esther Sedlaczek noch mit dem Diskus. Diese Zeiten sind vorbei. In Kandel wird sie Pfalzmeisterin in ihrer Disziplin.

Esther Sedlaczek sitzt an einem schattigen Plätzchen im Bienwaldstadion. Gerade ist sie mit 31,77 Metern Pfalzmeisterin im Diskuswurf geworden. Zufrieden? „Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, aber es war ganz okay“, bilanziert die Athletin des LC Haßloch.

Wie wird man eigentlich Diskuswerferin? Während Läufer häufiger die Gelegenheit haben, sich zu messen, ist es bei den Werfern, bis auf wenige Ausnahmen, auf die Meisterschaften beschränkt. „Vor elf Jahren kam ich zur Leichtathletik und da durfte man alles ausprobieren. Es gab Phasen, in denen ich mehr Diskus trainiert habe, das hat mich aber nicht so richtig abgeholt“, so die 23-jährige, die aus beruflichen Gründen trotzdem wieder mit dem Diskus in Berührung kam.

Im Sportstudium nahm sie Leichtathletik als Schwerpunktfach. Beim Diskuswerfen musste sie eineinhalb Drehungen machen, vorher war es bei ihr eher Standwurf. „Ich musste das richtig üben, es war furchtbar. Irgendwann hat sich dann aber rausgestellt, dass es mir doch ganz gut liegt, wenn man eben dranbleibt. Das hat immer mehr gefruchtet und wenn es gut läuft, macht es sowieso Spaß.“

Sie wärmt sich auf. In den Ring steigen und ein paar Würfe machen? Noch lange nicht. Ein paar Läufe, Lauf-ABC, Gymnastik, den Oberkörper aufdehnen. Erst dann wird es spezifischer: Trockenübungen, dem Trainer mit Gegenzug die Hand geben. Ähnlich dem Training, das nicht nur aus Werfen besteht: „Wir machen viel Kräftigung und Technik, das muss gar nicht mal im Ring passieren“, erklärt Sedlaczek ihre Trainingseinheiten, die auch für den Speerwurf nützlich sind. Mit dem Handtuch oder Widerstandsbändern Kraft aufbauen. Im Wurftraining nimmt sie gerne schwerere Disken, der im Wettkampf wiegt ein Kilogramm und hat einen Durchmesser von 18 Zentimetern, und wirft sie schnell hintereinander, um die Power hochzuhalten.

In Kandel hat sie sechs Versuche: Der erste ungültig, der zweite 28,94 Meter, der dritte 31,77 Meter, ihre Siegesweite. Konzentration? „Ich bin schon recht ehrgeizig, lasse mich aber auch leicht ablenken, wenn jemand einen Spaß macht oder es in einer anderen Disziplin laut wird.“ Sie fühlt sich wohl in Kandel, kommt mit der Anlage zurecht: „Es ist ein richtig tolles Stadion. Ein Lieblingsstadion habe ich jetzt nicht. Ich freue mich einfach, wenn ich mit dem Ring etwas anfangen kann, er mir widerstandsmäßig nicht zu sehr im Weg steht und ich nur rutsche. Wenn ich damit klarkomme, ist alles gut.“

Nach dem Diskuswurf hat sie noch zweieinhalb Stunden bis zum Speerwurf. „Da sind jetzt elf Teilnehmerinnen, das zieht sich schon eine Zeit lang.“ Bis dahin? „Ein bisschen Obst snacken, lesen, einfach entspannen. Ich will jetzt nicht gerade in der hinteren Hälfte landen und seit langem mal wieder über 30 Meter werfen.“ Fast eine Punktlandung: Mit 30,09 Meter stellt sie eine neue Saisonbestleistung auf und wird Vierte. Später im Weitsprung landete sie auf Rang Acht.

Ziele? „Mal zu einer Deutschen Meisterschaft zu kommen bezweifle ich schon sehr stark. Ich fänds schön, im Wettkampf mal die 35 Meter zu knacken. Generell will ich immer um meine Bestleistungen rum werfen und schauen, wo ich damit landen kann.“

Außer Konkurrenz in der Südpfalz startete der ehemalige Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul (USC Mainz) im Diskus und im Stabhochsprung, da diese Reihenfolge auch im Zehnkampf absolviert werden muss. Er will sich in drei Wochen für die Europameisterschaften in Birmingham qualifizieren.