Nach drei gemeinsamen Tagen mit der Mannschaft geht es für den 1. FC Kaiserslautern und dessen neuen Cheftrainer Jeff Saibene am Montag zum Drittliga-Spiel beim SV Wehen Wiesbaden. Saibene hat sehr intensive erste Tage am Betzenberg erlebt. In Wiesbaden ist ihm vor allen Dingen eines wichtig.

Am Freitag musste sich der 52-Jährige noch zurechtfinden. Wer die vielen Gänge im Inneren des Fritz-Walter-Stadion kennt, wird sich nicht wundern. „Mittlerweile geht es mehr oder weniger“, sagte Saibene am Sonntagabend im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Seine ersten Tage in Kaiserslautern waren vor allen Dingen eines: sehr intensiv. „Ich habe so viele neue Leute kennengelernt.“ Für den gebürtigen Luxemburger und Wahl-Schweizer sind es spannende Tage.

Von der Mannschaft hat er nach den ersten Trainingseinheiten einen positiven Eindruck: „Jeder will sich zeigen. Die Stimmung ist gut.“ Was nicht bedeute, dass die Mannschaft nach der Entlassung von Trainer Boris Schommers und dessen Assistent Kevin McKenna am Dienstag gelöst sei. „Bei einer Trainerentlassung sind oft viele Emotionen dabei, viele Spieler hatten einen guten Draht zum Trainer, was auch gut so ist“, sagte Saibene.

Saibene: „Die Mannschaft ist intakt“

Wenn es für die Roten Teufel am Montag vom Lauterer Fritz-Walter-Stadion zur knapp 100 Kilometer entfernten Brita-Arena nach Wiesbaden (19 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) geht, dann wollen Saibene und sein Co-Trainer Ryszard Komornicki (61) den Spielern vor allem Vertrauen mit auf den Weg geben. Der 52-Jährige lobt seinen Vorgänger: „Es war in der Vergangenheit bei Weitem nicht alles schlecht. Die Mannschaft ist intakt, macht einen fitten Eindruck.“ Wieder mit dabei werden in Wiesbaden der zuletzt an den Rippen verletzte Neuzugang Marius Kleinsorge und Angreifer Lucas Röser sein, der wegen muskulärer Probleme passen musste. Offen ist noch, ob der angeschlagene, vergangene Woche individuell trainierende Innenverteidiger Kevin Kraus spielen kann. Mit bei den Profis durfte dieser Tage auch U21-Angreifer Tim Buchheister trainieren. „Ich hole gerne immer wieder junge Talente hoch, um ihnen zu zeigen, wie schnell es gehen kann“, sagte der 52-Jährige.

Zur taktischen Ausrichtung wollte Saibene vor seinem ersten Spiel noch nichts verraten. „Als Trainer sollte man offen sein für verschiedene Spielsysteme. Ich muss auch schauen, welche Spieler ich zur Verfügung habe und welche Spieler ich dann auch auf der Bank habe. Da sollte man flexibel sein“, sagte Saibene.

Ausgeglichene Liga

Er und „Koko“ Komornicki sind mit ihrer langjährigen Erfahrung als Spieler sowie auch als Trainer und Co-Trainer so etwas wie ein Gegenentwurf zu ihren deutlich jüngeren Vorgängern: Für den langjährigen Jugendtrainer Boris Schommers (41) war der FCK erst die zweite Trainerstation im Herren-Profibereich. Und sein Assistent Kevin McKenna (40) hat zwar als Spieler, unter anderem für die kanadische Nationalmannschaft, sehr viel Erfahrung gesammelt. Das Trainergeschäft indes ist auch für Sympathieträger McKenna vergleichsweise neu gewesen.

Im SV Wehen Wiesbaden sieht Saibene eine „sehr erfahrene Mannschaft. Sie haben nach dem Abstieg Ambitionen, schnell wieder aufzusteigen, haben mit Rüdiger Rehm einen erfahrenen Trainer, der gute Arbeit leistet, und sind sicher einer der Mitfavoriten.“ Die Dritte Liga sei sehr ausgeglichen. „Es sieht so aus, dass auch in dieser Saison wieder jeder jeden schlagen kann.“

Trainerwechsel auch Thema in Wiesbaden

In Wiesbaden ist der Trainerwechsel bei den Roten Teufeln natürlich auch Thema. „Man kann an einigen Stellschrauben drehen, das wird Jeff aufgrund seiner Erfahrung auch tun. In den drei Tagen wird er versuchen, der Mannschaft Selbstbewusstsein zu geben und sie zu motivieren. Es wird ein intensives Spiel gegen einen Gegner, der aus der negativen Phase rauswill und sich wehren wird. Wir müssen dagegenhalten“, wird Rüdiger Rehm auf der Homepage des Klubs zitiert.

Zeit, um sich ein Bild von der Stadt zu machen, hatte Jeff Saibene noch keine. „Ich habe nur den Weg vom Hotel zum Stadion gesehen“, sagte er. Der 52-Jährige möchte sich eine Wohnung suchen. Doch zunächst zählt für ihn nur das Premierenspiel als FCK-Trainer – an dessen Ende die ersten Punkte für die Lauterer in dieser Saison stehen sollen.