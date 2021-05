Phoenix (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Los Angeles Lakers haben ihr Playoff-Auftaktspiel in der Profiliga NBA verloren. Das Team von LeBron James unterlag den Phoenix Suns mit 90:99, damit gingen die Texaner in der Best-of-seven-Serie zunächst mit 1:0 in Führung.

James war beim NBA-Champion mit 18 Punkten der erfolgreichste Mann auf dem Parkett der Phoenix Suns Arena; Schröder kam auf 14 Zähler. Bei den Suns, dem Hauptrunden-Zweiten in der Western Conference, überragte Devin Booker mit 34 Punkten. Der NBA-Meister aus Los Angeles hatte sich in der Vorqualifikation nur knapp mit 103:100 gegen die Golden State Warriors durchgesetzt.

Die New York Knicks haben erstmals wieder vor mehr 15.000 Zuschauern im Madison Square Garden gespielt, mussten aber gegen die Atlanta Hawks eine 105:107-Niederlage hinnehmen. Der Mann des Abends war Trae Young, der den Hawks in letzter Sekunde den Sieg bescherte. In seinem ersten NBA-Playoff-Spiel schaffte Young 32 Punkte, zehn Assists sowie sieben Rebounds. Laut ESPN ist er damit einer von nur zwei Spielern in der NBA-Historie, der bei einem Playoff-Debüt mindestens 30 Punkte, zehn Vorlagen und fünf Rebounds erzielt hat - der andere ist LeBron James.

Auch die Memphis Grizzlies gingen zum Auftakt der Playoffs in Führung. Bei den Utah Jazz gewann Memphis 112:109. Mit 31 Punkten und sieben Rebounds war Dillon Brooks bei seinem Playoff-Debüt der beste Spieler der Partie. Die Grizzlies hatten zuvor gegen die Golden State Warriors die Überraschung geschafft und sich im Play-In-Turnier das letzte Playoff-Ticket im Westen gesichert.

