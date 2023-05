Die New York Knicks um den deutschen Basketballer Isaiah Hartenstein haben in den NBA-Playoffs gegen die Miami Heat ausgeglichen.

New York (dpa) - Nach der Niederlage zum Auftakt der Halbfinal-Serie in der Eastern Conference holten die Knicks einen 111:105-Sieg. Hartenstein steuerte neun Rebounds und drei Punkte bei zu dem wichtigen Erfolg vor den beiden anstehenden Auswärtsspielen in Miami. Bester Werfer der Partie war Knicks-Profi Jalen Brunson mit 30 Zählern, Teamkollege Julius Randle kam auf 25 Punkte. Die Miami Heat mussten auf Jimmy Butler verzichten, der angeschlagen pausierte.